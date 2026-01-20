Ausgerechnet bei der Auswahl-Frage patzte die Redaktion von "Wer wird Millionär?" so richtig. Die Reaktion der Verantwortlichen amüsierte Moderator Günther Jauch noch mehr als der Patzer selbst.

Moderator Günther Jauch (r.) zeigte sich im Zuge der zahlreichen "Wer wird Millionär?"-Pannen entsetzt.

Köln/DUR. – Die RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" wird aktuell von einer Pannenserie verfolgt. Bereits während der vergangenen "3-Millionen-Euro-Woche" hatte es mehrfach Ungereimtheiten gegeben.

Lesen Sie auch: Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: "Ich war froh, dass ich noch meinen Namen wusste"

Auch am Montagabend kam es zu Unstimmigkeiten in der Sendung von Günther Jauch.

"Wer wird Millionär?": Patzer schon in der Auswahlrunde

Der erste Patzer sorgte direkt in der Auswahlrunde für Gelächter. Gesucht war die Ergänzung des Sprichworts "Eigener Herd ist Goldes ... ". Für die richtige Lösung "wert" mussten die Buchstaben e, r, t und w korrekt sortiert werden. Doch anstatt des Wortes "Herd" erschien sowohl auf Jauchs Moderationskarte so wie auf dem Monitor plötzlich ein Vorname.

Auch interessant: „Klugscheißer“ aus dem Harz bei „Wer wird Millionär?“: Tortur vor zweitem Auftritt

"Wer ist denn Gerd? Bei mir steht 'eigener Gerd'", wunderte sich Moderator Jauch plötzlich. Das Publikum im Studio amüsierte sich köstlich über den Schreibfehler. Kandidat Robert Dömlang reagierte dann am schnellsten und sicherte sich den Platz auf Jauchs Ratestuhl.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat Robert Dömlang zeigte sich von den Studio-Pannen wenig beeindruckt. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Erlaubte sich Redaktion von "Wer wird Millionär?" einen Spaß?

Noch während Jauch und sein Kandidat Platz nahmen, entdeckte der Moderator auf seinem Monitor einen bissigen, selbstironischen Hinweis aus der Fragen-Redaktion. "Der Verantwortliche wurde entlassen", war dort zu lesen. Jauch jubelte hörbar.

Im Zuge der jüngsten Entlassungswelle wegen einer großen Umstrukturierung des Kölner Privatsenders bekam der Kommentar jedoch einen faden Beigeschmack. Der Sender strich zuletzt knapp 600 Arbeitsplätze.

Zweiter Patzer beim selben "Wer wird Millionär?"-Kandidaten

Nach der 4.000-Euro-Frage trat dann erneut eine Panne auf. Jauch fragte sein Gegenüber interessiert: "Gibt es schon veganes Bier?" Dömlang, der von Beruf Bierbrauer ist, erklärte trocken: "Bier ist grundsätzlich immer vegan." Eine Frage, die im Nachhinein unglücklich wirkte.

Lesen Sie auch: Warum WWM-Moderator Günther Jauch mitten in der Show das Studio verlässt

Jauch erklärte, dass seine Redaktion ihn über das Display zu der Nachfrage gedrängt hatte. "Wissen Sie, manchmal schreiben die mir eine Frage auf, wenn sie was interessiert. Das sind dann die dümmsten Fragen", ätzte der 69-Jährige.

Anschließend scherzte er: "Ich mache mir da jetzt einen Klebestreifen drauf, dass ich gar nichts mehr sehe." Es war bereits der zweite Fehler der Redaktion an diesem Abend.

Mehr zum Thema: „Wer wird Millionär“: Günther Jauch verunsichert Kandidatin aus Köthen mit intimen Fragen

"WWM?"-Kandidat unbeeindruckt von Pannen

Der Kandidat quizzte sich währenddessen unbeeindruckt die Gewinnstufen-Leiter hoch. Bei der 64.000-Euro-Frage musste er jedoch passen: "Wo wurde Erling Haaland bislang noch nicht 'Fußballer des Jahres'?". Zur Auswahl standen Norwegen, Deutschland, England und Österreich.

Der Bierbrauer verzichtete jedoch auf eine Antwort und verabschiedete sich mit den Worten: "Herr Jauch, es war schön mit Ihnen" – und nahm 32.000 Euro mit nach Hause. Die richtige Antwort wäre übrigens B (Deutschland) gewesen.