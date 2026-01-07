Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ ist gerade in ihrer Drei-Millionen-Euro-Woche. In der Sondersendung für „Klugscheißer“ nahm auch eine Bad Lauchstädterin auf dem Kandidatenstuhl vor Günther Jauch Platz. Sie erklärt, warum es dort viel schwieriger ist als beim Klugscheißen auf dem heimischen Sofa.

Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: „Ich war froh, dass ich noch meinen Namen wusste.“

Lisa Marie Grohe schaffte es im Eiltempo auf den Kandidatenstuhl bei „Wer wird Millionär“

Bad Lauchstädt/MZ - 8.000 Euro oder Quinoa – eine Wahl vor der nicht viele in ihrem Leben stehen. Eine Bad Lauchstädterin spannte am Mittwochabend mit ihrer Entscheidung allerdings Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und ihrem Mann im Studiopublikum auf die Folter. „Ich bin nicht so entscheidungsfreudig“, gestand sie dem ewigen Quizshowmaster Günter Jauch.