Das Gesundheitsamt im Saalekreis bestätigt, dass bei Kontrollen im Wasser der Kita „Mäuseland“ im Braunsbedraer Ortsteil Frankleben zu hohe Legionellenkonzentrationen gemessen wurden. Was bedeutet das für die Sicherheit der Kinder? Und wie reagiert die Stadt?

Der betroffene Standort der Kita Frankleben befindet sich in der alten Schule des Dorfes.

Frankleben/MZ. - Erhöhte Legionellenwerte sorgen für Aufregung bei den Eltern der Kita „Mäuseland“ in Frankleben. Das berichtete der Elternratsvorsitzende Thomas Förster am Rande des Stadtrates von Braunsbedra. Das Gesundheitsamt des Saalekreises bestätigte, dass am Standort der ehemaligen Schule, in der vor allem die größeren Kitagruppen und der Hort untergebracht sind, bei Proben im vergangenen Jahr Konzentrationen der potentiell gesundheitsschädlichen Bakterien registriert wurden, die deutlich über den Grenzwerten lagen.