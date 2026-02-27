Ein Mann kämpft jahrelang gerichtlich für die Entfernung des „Judensau“-Reliefs an der Wittenberger Stadtkirche. Jetzt ist die Klage vor dem höchsten europäischen Gericht gescheitert.

Die „Judensau“ an der Stadtkirche in Wittenberg ist seit Jahren Gegenstand juristischer und gesellschaftlicher Debatten.

Wittenberg/MZ. - Es war ein langer, zäher Kampf. Fast acht Jahre lang zog Diedrich Düllmann durch die Instanzen. Sein Ziel war klar: Das als „Judensau“ bekannte Relief an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg, einer Unesco-Welterbestätte, sollte entfernt werden. Jetzt ist der Streit endgültig beendet. Auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatte Düllmann keinen Erfolg.