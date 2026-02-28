Riesenschnauzer-Hündin Raja und Pflegepferd Daria, ihre Kinder Leopold und Lisbeth, dazu Bürgermeister-Gatte Christian: Bei Franziska Balke ist stets Trubel – auch im März. Ein Monat zwischen Café „Curt“ und KinderDomBauhütte Naumburg, Arche Nebra und Reiterhof Großjena, Ostereiersuche in Balgstädt – und zwei eisernen Regeln!

Herz für Senioren und (nicht nur die eigenen) Kinder: Worauf sich „Dorf(er)leben Balgstädt“-Chefin freut

Franziska Balke genießt im heimischen Garten in Balgstädt die ersten kräftigen Frühlings-Sonnenstrahlen mit Riesenschnauzer-Hundedame Raja.

Balgstädt - Wie sehr sich Franziska Balke mit ihrer ehrenamtlichen Vereinstätigkeit identifiziert, lässt sich an der Eingangstür ihres Wohnhauses bestens ablesen. Da prangt neben dem Namensschild der Familie auch eine Plakette mit der Aufschrift „Dorf(er)leben Balgstädt e. V.“.