Welchen „Löffel“ es seit 25 Jahren in der Zeitzer Innenstadt gibt

Silvana und Steffen Peter feiern 25 Jahre H Haushaltswarenfachgeschäft Spoon in der Zeitzer Innenstadt, davon fast 20 Jahre in der Kramerstraße.

Zeitz/MZ. - Ein wenig blauäugig vielleicht, aber mit fundiertem Wissen, großem Engagement und immer gemeinsam, nennt Silvana Peter das, was am 26. Oktober 1999 in Zeitz begann.