Ein Video-Dreh für die Online-Plattform TikTok hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz in Halle ausgelöst. Letztlich konnten die Beamten aber schnell Entwarnung geben.

Halle (Saale)/DUR. – Ein Dreh für ein Tiktok-Video hat am Samstagabend in Halle für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Beamten am Sonntagmorgen mitteilten, hatte sich ein Bürger gegen 22 Uhr telefonisch gemeldet: In der der Richard-Wagner-Straße stünde eine Personengruppe um einen Lamborghini-Sportwagen herum.

Die Beamten konnten den Sachverhalt aber schnell aufklären. Laut Mitteilung drehten die Personen Szenen für ein TikTok-Video. Auch der Sportwagen gehörte rechtmäßig dazu. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten war der Dreh dann offenbar auch vorbei und die Gruppe verließ die Richard-Wagner-Straße.