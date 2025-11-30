weather regen
Halle (Saale), Deutschland
Zeitzer Motive für 2026 Mit Oskar Haage und Zeitzer Motiven durchs Jahr 2026: Warum es den Kalender mit tollen Motiven gibt

Ines und Matthias Enzmann haben vom Sohn von Oskar Haage viele neue alte Zeitz-Motive bekommen. Genug für einen Kalender 2026. Wie er aussieht.

Von Angelika Andräs 30.11.2025, 14:00
Ines Enzmann freut sich über den neuen Kalender mit Motiven von Oskar Haage, den es jetzt zu kaufen gibt.
Ines Enzmann freut sich über den neuen Kalender mit Motiven von Oskar Haage, den es jetzt zu kaufen gibt. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Ines Enzmann strahlt. In den Händen hält sie den neuen Kalender mit Motiven des Zeitzer Malers Oskar Haage (1903-1985). Wundervolle Blicke auf Zeitz, stimmungsvolle Federzeichnungen, Motive, die, so wie sie eingefangen sind, die große Liebe zur Heimatstadt zeigen.