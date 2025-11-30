Ines und Matthias Enzmann haben vom Sohn von Oskar Haage viele neue alte Zeitz-Motive bekommen. Genug für einen Kalender 2026. Wie er aussieht.

Mit Oskar Haage und Zeitzer Motiven durchs Jahr 2026: Warum es den Kalender mit tollen Motiven gibt

Ines Enzmann freut sich über den neuen Kalender mit Motiven von Oskar Haage, den es jetzt zu kaufen gibt.

Zeitz/MZ. - Ines Enzmann strahlt. In den Händen hält sie den neuen Kalender mit Motiven des Zeitzer Malers Oskar Haage (1903-1985). Wundervolle Blicke auf Zeitz, stimmungsvolle Federzeichnungen, Motive, die, so wie sie eingefangen sind, die große Liebe zur Heimatstadt zeigen.