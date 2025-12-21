weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Einzigartiges Museum im Harz: Harzer Uhrenmuseum in Gernrode: Wo Kuckucksuhren Herzen erobern und Lieblingsstücke werden

Einzigartiges Museum im Harz Harzer Uhrenmuseum in Gernrode: Wo Kuckucksuhren Herzen erobern und Lieblingsstücke werden

Im Harzer Uhrenmuseum in Gernrode können Besucher nicht nur Kuckucksuhren bestaunen, sondern ebenso Handwerk erleben: Hier wird auch gebaut, repariert und neu erfunden.

Von Petra Korn 21.12.2025, 10:15
Besucher des Harzer Uhrenmuseums in Gernrode erfreuen sich an den hier ausgestellten Kuckucksuhren.
Besucher des Harzer Uhrenmuseums in Gernrode erfreuen sich an den hier ausgestellten Kuckucksuhren. Foto: Korn

Gernrode/MZ. - Sich auf einem Rundgang durch ein Museum ein Ausstellungsstück aussuchen? In Gernrode geschieht das immer wieder – wenn sich Besucher des Harzer Uhrenmuseums in den Ausstellungsräumen von den Kuckucksuhren unterschiedlichster Art faszinieren lassen.