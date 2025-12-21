Viel los war am Wochenende vor und im Stadion des HFC in Halle. Dabei fand gar kein Spiel statt. Doch auch der HFC-Weihnachtsmarkt ist für viele Fans inzwischen ein Termin, der fest eingeplant ist.

Halle (Saale)/MZ. - Für das Highlight an diesem Tag standen die Menschen Schlange. Um 17 Uhr öffnete sich am Samstag dann das Tor zum Leuna-Chemie-Stadion und die Menschen strömten in die Heimstätte des HFC, um am Laternenumzug teilzunehmen, der mitten durchs Stadion führte. Vorneweg lief der Hettstedter Fanfarenzug. Die Ordner gaben derweil Acht, dass beim Spaziergang entlang der Seitenlinie niemand den Rasen betrat. Später teilte der HFC mit: „Wahnsinn! Über tausend kleine und große HFC-Fans beim Laternenumzug durch unser Wohnzimmer.“