Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: mindestens 350.000 Besucher pro Jahr, neue Jobs und regionale Produkte: Im Interview verrät Gründer Robert Dahl seine Pläne, weitere Details und wie er Verkehrschaos in der Harzstadt verhindern will.

Karls Erdbeerhof in Wernigerode (Harz): Jobs, Eröffnung und die große Verkehrsfrage

Karls-Chef Robert Dahl verspricht sich viel vom geplanten Erlebnis-Dorf in Wernigerode (Harz).

Wernigerode. - Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode in den Harz! Für viele ist die 30-Millionen-Euro-Investition ein Grund zur Freude, für andere Anlass zur Diskussion. Reporterin Ivonne Sielaff hat mit Karls-Gründer Robert Dahl gesprochen – über die Entscheidung für Wernigerode, die Pläne für das Erlebnis-Dorf und wie er Verkehrschaos vermeiden will.