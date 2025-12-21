Meilenstein erreicht Knappe Kiste beim Spendenmarathon - Muldestausee hat 125.000 Euro Eigenanteil für „Fraitz“ erreicht
Um Fördermittel für eine neue Freizeitanlage in Schlaitz zu bekommen, braucht es einen Eigenanteil. Die Gemeinde Muldestausee hat dafür eine spektakuläre Spendenaktion gestartet. Am Ende wurde es noch einmal knapp, weil der Stadtrat sich an zwei Sponsorenverträgen störte.
21.12.2025, 10:30
Schlaitz/MZ. - Meilenstein erreicht. Das ist das Signal, das Sportler, Jugendgemeinderat, Verwaltung und Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) aussenden. Sie haben fast genau 125.000 Euro Spendengeld gesammelt und damit die nötige Marke geknackt, um Fördergeld für die geplante Freizeitanlage „Fraitz“ am Ortsrand von Schlaitz beantragen zu können.