Meilenstein erreicht Knappe Kiste beim Spendenmarathon - Muldestausee hat 125.000 Euro Eigenanteil für „Fraitz“ erreicht

Um Fördermittel für eine neue Freizeitanlage in Schlaitz zu bekommen, braucht es einen Eigenanteil. Die Gemeinde Muldestausee hat dafür eine spektakuläre Spendenaktion gestartet. Am Ende wurde es noch einmal knapp, weil der Stadtrat sich an zwei Sponsorenverträgen störte.