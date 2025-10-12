Mit Rock geht der Zuckerfestsamstag in Zeitz zu Ende. Mit Blasmusik geht es am Sonntag weiter.

„Merqury“ heizte Samstagabend auf dem Zeitzer Altmarkt dem Publikum ein. Vor der Bühne war es rappelvoll.

Zeitz/MZ/ank - Mit einer Riesenparty auf dem Zeitzer Altmarkt ist der Zuckerfestsamstag zu Ende gegangen. Hunderte Menschen feierten ausgelassen mit der Rockband „Merqury“ und den Songs der legendären Band Queen. Über dem bunten Treiben drehte sich weiter der Star des Festes – das Riesenrad – und bot einen wundervollen Blick auf den beleuchteten Altmarkt.

Der Altmarkt am Samstagabend (Foto: Torsten Gerbank)

Bevor „Merqury“ die Bühne rockte, sorgte am späten Nachmittag ein Künstler mit langer Bühnenkarriere für Stimmung: Hans-Jürgen Beyer, einst Star der DDR-Schlagerwelt, begeisterte das Publikum gut eine Stunde lang mit eigenen Songs, Evergreens und Welthits.

Hans-Jürgen Beyer begeisterte am Samstagnachmittag mit seinen Songs, aber auch mit Welthits. (Foto: Torsten Gerbank)

Doch auch nach der fulminanten Party am Samstagabend ist das Zuckerfest noch längst nicht zu Ende. An diesem Sonntag geht und ging es weiter bis in den späten Nachmittag hinein, etwa mit Frühschoppen auf dem Altmarkt, mit Blasmusik auf dem Roßmarkt. In der Alten Mälzerei stehen ab 12 Uhr die Krah-Kehler auf der Bühne, gefolgt von Bauchtanz ab 14 Uhr. Den Abschluss bildet um 16.30 Uhr die Verlosung der großen Zuckerfest-Tombola auf dem Altmarkt. Stände und Bühnen mit den verschiedensten Angeboten gibt es in der ganzen Innenstadt. Eine Reihe von Händlern öffnet ab 12 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag.