Die Staatsanwaltschaft erhebt einen schweren Vorwurf gegen einen 33-jährigen Tunesier, der in Untersuchungshaft sitzt. Das sind die Hintergründe des Falls.

Bernburg/MZ. - Einige Angeklagte oder auch Zeugen halten es überhaupt nicht für nötig, Ladungen des Amtsgerichts Bernburg zu folgen. Und lassen mit ihrer Abwesenheit etliche Verhandlungen platzen. Diese Möglichkeit hatte dieser Mann jedoch nicht, der seit dem 9. April 2025 in Untersuchungshaft sitzt. Mit Fuß- und Handfesseln betrat der 33-jährige Tunesier den Saal 119 und nahm auf der Anklagebank Platz.