Die AOK und das SRH-Klinikum Zeitz haben eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen, um die Versorgung von Patienten bei einem Gelenkersatz weiter zu verbessern. Was das für die Menschen bedeutet.

Schneller nach Hause, weniger Schmerzen: Wie ein Klinikvertrag in Zeitz Patienten hilft

Zeitz/MZ. - Qualität ist das Entscheidende, auch und gerade bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Deshalb kommt dem Qualitätsvertrag zwischen der Krankenkasse AOK und dem SRH-Klinikum Zeitz auch so große Bedeutung zu. Um die Versorgung von Patienten bei einem Gelenkersatz weiter zu verbessern, gehen die AOK Sachsen-Anhalt und das SRH-Klinikum Burgenlandkreis neue Wege: Dank eines gemeinsam erarbeiteten Qualitätsvertrages für das Klinikum in Zeitz sollen die Betroffenen schneller nach Hause entlassen und Folgeoperationen vermieden werden. Darüber informiert die Geschäftsführung des SRH-Klinikums Burgenlandkreis.