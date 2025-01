Die stationäre Versorgung wird ab April ausschließlich im Zeitzer SRH-Klinikum stattfinden. Sprechstunden und Tagesklinik gibt es weiterhin auch in Naumburg. Was das bedeutet.

Schmerztherapie im SRH-Klinikum: Stationäre Versorgung konzentriert sich in Zeitz

Die ambulante Schmerztherapie findet in Zeitz und Naumburg statt, die stationäre Behandlung bald ausschließlich im SRH-Klinikum Zeitz.

Zeitz/MZ. - Das SRH-Klinikum Burgenlandkreis hält seit mehr als zehn Jahren das schmerztherapeutische Angebot unter Leitung von Chefarzt Dr. Alexander Fischer vor. Sowohl die Sprechstunden im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) als auch die tagesklinische Schmerztherapie finden in Naumburg und Zeitz statt. Die stationäre Versorgung wird ab April ausschließlich am Standort Zeitz erfolgen. Darüber informiert die Geschäftsführung des SRH-Klinikums Burgenlandkreis, zu dem die Krankenhäuser in Zeitz und Naumburg gehören.