Zeitz/MZ. - Neue, moderne Technik hat im Zeitzer Krankenhaus Einzug gehalten. „Wir haben in den vergangenen Monaten in Zeitz und Naumburg gebaut“, sagt Marika Hesse, Sprecherin des SRH-Klinikums.

„Das SRH-Klinikum Zeitz arbeitet seit wenigen Wochen mit einem neuen CT.“ CT ist die Abkürzung für Computertomograf, ein wichtiges Gerät für Untersuchungen, mit dem Ärzte und Ärztinnen den Körper sozusagen von innen betrachten können. Ein wichtiges Gerät also für Untersuchungen und Diagnosen im Krankenhaus und damit wichtig für den Standort Zeitz.

Die Radiologien am SRH Klinikum Burgenlandkreis mit den Standorten Naumburg und Zeitz wurden in den vergangenen Monaten mit neuen radiologischen Großgeräten ausgestattet. Die Bildqualität habe sich damit wesentlich verbessert, erläutert Hesse, was die diagnostische Sicherheit weiter erhöht. „Diese Investition wurde mit vier Millionen Euro durch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt.“ Und kommt beiden Standorten in Zeitz und Naumburg zugute.

Am Standort Naumburg wurden neben der Erneuerung der Durchleuchtung und des konventionellen Röntgens auch ein 1,5-Tesla-MRT (Magnetresonanztomograf), ein CT sowie eine Angiografieanlage zur bildgebenden Untersuchung der Blutgefäße installiert. Am Standort Zeitz wurde das leistungsstarke CT eingebaut.

„Während der interventionellen Untersuchungsverfahren werden hierbei die Therapieergebnisse verbessert und die Strahlendosis sowohl für das Personal als auch für die Patienten reduzier“, erklärt Marika Hesse. „Durch die Schaffung eines angenehmen räumlichen Ambientes fühlen sich die Patienten während der Untersuchung wohler.“ Denn auch die jeweiligen Räumlichkeiten wurden auf Vordermann gebracht.