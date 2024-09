Zeitz/MZ. - Eine erfolgreiche Zertifizierungswoche hat das SRH-Klinikum in Zeitz hinter sich gebracht. „Unsere Zertifizierung schreitet erfolgreich voran“, sagt Sprecherin Marika Hesse. „Es wurde eine Empfehlung zur Erstzertifizierung des Alterstraumazentrums ausgesprochen. Auch unsere Geriatrie und Orthopädie/Unfallchirurgie Zeitz wurden zum ersten Mal nach dem Kriterienkatalog für Alterstraumazentren auditiert und das mit der absoluten Empfehlung an den Zertifizierungsausschuss.“

Und es gab viel Lob von der CERT iQ. Das ist die akkreditierte Zertifizierungsstelle in Fürth. Und die bescheinigte, so Hesse, dem Zeitzer Krankenhaus das bisher bestvorbereitetse Erstaudit im Rahmen einer Alterstraumazentrum-Zertifizierung.

„Ein unkompliziertes angenehmes Audit, bei dem sich zweifelsfrei erkennen ließ, dass viele Strukturen und Abläufe schon implementiert und bereits umgesetzt sind. Sie zeigen ein riesen Engagement, was Hand und Fuß hat“, so lauteten die Abschlussworte der Auditoren Petra Brenner und Dr. Oliver Kögler. Dieses Lob darf sich in erster Linie Zentrumskoordinator Oberarzt Dr. Falco Engelmann, aus der Zeitzer UC auf die Fahne schreiben. Lagen die vordergründigen Aufgaben doch bei ihm und in seinen Händen. Gemeinsam mit Chefärztin Dr. Angelika Knispel und ihrem Team waren natürlich die Geriatrie und auch das Qualitätsmanagement immer mit im Boot, erzählt Marika Hesse.

„Die langfristige Vorbereitung des Audits hat sich bewährt und die Auditoren haben neben der Begleitung durch Chefarzt Dr. Andreas Pflug und Assistenzärztin Kathrin Ina Benad, auch unter den Kolleginnen und Kollegen der anderen Abteilungen, die das Audit mit Ihrer Fachexpertise unterstützen konnten, als harmonisches Zusammenspiel erlebt.“ Pflug unterstreicht: „Die Protagonisten haben lange vorbereitet und damit Leben in diese Thematik gebracht. Dafür meinen größten Respekt.“ Nun muss der Zertifizierungsausschuss noch offiziell der Zertifizierung zustimmen, dann erhält das SRH-Klinikum Zeitz das Zertifikat.