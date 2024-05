In Göbitz endete am Montagabend ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Göbitz/MZ. - Am Montag ist gegen 19 Uhr ein Pkw im Maßnitzer Weg in Göbitz von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Mast sowie einem Zaun kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Feuerwehr musste den Mast entfernen. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit.