Eine gemeinsame Aktion gegen Analphabetismus findet am 5. Juni im Sangerhäuser Rosarium beim „Tag der Begegnung“ statt. Dort berichten auch ehemalige Betroffene über ihre Erfahrungen.

Für fast 1.900 Erwachsene in Sangerhausen ist Lesen ein Problem - Beim „Tag der Begegnung“ kann ihnen geholfen werden

Das Alfa-Mobil macht Station im Rosarium in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Diese Zahl lässt aufhorchen: Jeder achte Erwachsene in Sangerhausen hat große Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Darauf macht das Grundbildungszentrum MSH aufmerksam. Doch aus Scham wollen viele Betroffene keine Hilfsangebote annehmen.

Dagegen soll beim Tag der Begegnung am 5, Juni von 10 bis 16 Uhr im Sangerhäuser Rosarium etwas getan werden. Insgesamt sind dort 40 Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen aus Mansfeld-Südharz vor Ort, die an dem Tag die Öffentlichkeit über ihre Arbeit informieren möchten. Auch das Alfa-Mobil und das Grundbildungszentrum Mansfeld-Südharz, die gegen Analphabetismus kämpfen, sind dabei.

Betroffene berichten

Der Tag soll Betroffenen Mut machen, indem Lernbotschafter als (ehemalige) Betroffene von ihren Erfahrungen berichten und über Hilfsangebote informiert wird. Der Eintritt ist für alle angemeldeten Besucherinnen und Besucher frei und die Personenanzahl ist nicht beschränkt.

„Oft sprechen uns auch Vertrauenspersonen an, also Menschen, die einer betroffenen Person im Alltag mit der Schriftsprache helfen“, sagt Projektleiterin Friederike König. Diese Menschen bilden eine ganz wichtige Brücke zwischen den Betroffenen und dem Weg in den Kurs.

Um darauf aufmerksam zu machen, arbeitet das bundesweit tätige Projekt Alfa-Mobil mit lokalen Ansprechpartnern zusammen. Deshalb werden sich am Stand neben dem Grundbildungszentrum Mansfeld-Südharz auch die Volkshochschule, die Stadtbibliothek Sangerhausen und das Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Mansfeld-Südharz präsentieren, heißt es.

So seien für fast 1.900 Erwachsene in Sangerhausen Alltagshandlungen wie Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, E-Mails verschicken kaum zu überwindende Hürden. Hilfe bieten hier das Grundbildungszentrum Mansfeld-Südharz der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland, welches aus ESF+-Landesmitteln gefördert ist, mit Büros in Sangerhausen und Eisleben sowie das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG).

Viele Hilfsangebote in Mansfeld-Südharz

Das Grundbildungszentrum Mansfeld-Südharz bietet seit einem Jahr kostenlos sowohl erste Hilfe für Analphabeten beim Verstehen und Ausfüllen von Anträgen und Formularen, als auch niedrigschwellige Lese- und Schreibkurse sowie andere Veranstaltungen zur Verbesserung der Grundbildung von Menschen aller Altersgruppen in Mansfeld-Südharz an.

Sie bietet bereits kleinteilige Kurse für mehr als 40 Teilnehmer der Lebenshilfe Mansfeld-Südharz in Eisleben an und gibt fünf Teilnehmern in Sangerhausen individuelle Unterstützung. Im Juni ist ein weiterer Kurs mit mehr als 40 Lebenshilfe-Teilnehmern geplant.

Die Aktionen des Alfa-Mobils werden normalerweise von ehemaligen Betroffenen begleitet. Viele dieser Lernbotschafter erzählen, dass sie lange gebraucht haben, bis sie sich zum Lernen in einem Kurs entschlossen haben. Dort werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen, heißt es dazu von den Organisatoren weiter.

Infos am Stand

Am Infostand informieren die Mitarbeiter des BVAG im Rahmen der Kampagne „Besser lesen und schreiben macht stolz.“ bundesweit zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Mit den Alfa-Mobil-Aktionen sollen Betroffene sowohl direkt als auch indirekt über eine breite Öffentlichkeit angesprochen werden.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Anmeldung erfolgt über das Örtliche Teilhabemanagement unter 03464/535 3358 (wochentags zwischen 10 und 15 Uhr erreichbar) oder unter [email protected]