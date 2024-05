Autos ohne Fahrer – an dieser Vision forscht Reza Dariani seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Technologie dafür sei heute da, sagt der neue Professor an der Hochschule Merseburg und erklärt, wieso heutige Anbieter wie Mercedes oder Teslas „Autopilot“ noch ein gutes Stück von echter Fahrerlosigkeit entfernt sind.

Forschung an der Hochschule

Trotz des Namens bleibt bei Teslas „Autopilot“ der Fahrer in der Verantwortung. Reza Dariani hält fahrerlos Fahren aber für möglich.

Merseburg/MZ. - Autonomes Fahren ist für Reza Dariani heute keine Science Fiction; die Vorstellung, dass Autos ohne Fahrer von A nach B fahren, keine literarische oder filmische Zukunftsutopie, sondern eine reale Perspektive. In zehn Jahren, schätzt er, könnten erste vollautomatische Autos verfügbar sein. Etwas länger beschäftigt sich der neue Professor für Signale und Systeme der Hochschule Merseburg nun schon mit dem Thema. Damals 2011 begann er sein Promotionsstudium an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.