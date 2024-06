Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Landesligist SC Naumburg war in der vorletzten Runde der Staffel Süd spielfrei und musste zuschauen, was die direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg machen. Nach dem Unentschieden der Kelbraer gegen Brachstedt und der Niederlage der Emseloher in Halle ist nun klar, dass dem SCN-Team im Saisonfinale am kommenden Samstag, 8. Juni, ab 15 Uhr bei Blau-Weiß Brachstedt ein Remis zum Klassenerhalt reicht, weil sich die Rivalen Emseloh und Kelbra direkt gegenüberstehen. Verliert Emseloh, wäre es egal, wie die Partie der Naumburger ausgeht; diese wären dann auf jeden Fall gerettet. Die anderen höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende folgende Ergebnisse.