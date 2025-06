Ein Dieb hat in der Fritz-Reuter-Straße in Halle ein Auto durchwühlt - und wurde dabei beobachtet.

Dieb durchwühlt Auto in Halle: 42-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Die Polizei war im Einsatz wegen eines Autodiebes in der Fritz-Reuter-Straße in Halle.

Halle (Saale). - Einen Dieb hat die Polizei am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht in der Fritz-Reuter-Straße in Halle dingfest gemacht, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach bemerkten Zeugen zunächst, dass ein 42 Jahre alter Mann im Auto einer Frau herumwühlte. Als die Polizei vor Ort eingetroffen sei, habe sich herausgestellt, dass nicht nur der Dieb auf frischer Tat ertappt werden konnte, sondern auch, dass die Besitzerin des Fahrzeugs eine Scheibe nicht ganz geschlossen hatte, heißt es.

Auf diese Weise habe der 42-Jährige ohne Gewaltanwendung ins Auto eindringen können. Dennoch habe der Mann eine Anzeige erhalten.