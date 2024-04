Am 1. Mai bestimmen wieder Radfahrer das Bild auf Straßen in und um Zeitz. Los geht es 10 Uhr auf Kloster Posa.

Wetterzeube/MZ. - Die Wiedersehensfreude ist groß, die Begrüßung entsprechend herzlich. Als Manuela Hartung Frank Jacob auf der Haynsburg trifft, nehmen sie sich in den Arm. Die ehemalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst und der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Wetterzeube haben aber auch viele gemeinsame und vor allem schöne Erinnerungen. Eine davon ist das mittlerweile sehr beliebte Anradeln der Weinroute entlang der Weißen Elster am 1. Mai. Am Mittwoch feiert dieses sogar sein 20-jähriges Jubiläum. Und Hartung war an der Gründung maßgeblich beteiligt.