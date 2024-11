Zeitz/MZ. - In diesem Jahr kommen sie, die Herrnhuter Sterne für die Zeitzer Innenstadt. Etliche Passanten nahmen es am Donnerstagvormittag mit Interesse zur Kenntnis. An der Straßenlampe in der Wendischen Straße am Eingang zur Fußgängerzone montierten Mitarbeiter der Firma Metallbau Burggraf aus Aue-Aylsdorf die Halterung und schließlich den weißen Stern. „Jetzt bin ich total gespannt, wie das aussieht, wenn die dann leuchten“, meinte Franzi Schumann. Die Jugendliche outete sich als bekennender Weihnachtsfan.

