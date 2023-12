Den von Konditorin Magdalena Radefeld und der Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf entwickelten Knusperstollen gibt es an diesem Samstag und Sonntag auf dem Altmarkt.

Zeitz/MZ - Viel Butter, viel Schokolade, alles Handarbeit, verrät Konditorin Magdalena Radefeld die wichtigsten Zutaten ihres Knusperstollens. Der wurde am Freitagnachmittag auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt angeschnitten. Präsentiert von Hajo Bartlau, Pressesprecher der Stadtwerke Zeitz, eines der Sponsoren des Marktes. Als kulinarisches Highlight durfte der in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf entwickelte und produzierte Stollen verkostet werden.

Verkauft wird er auch noch am Samstag und Sonntag. Und das auch noch einmal am dritten Adventswochenende ab Freitag. Bis zum 17. Dezember ist auch der Zeitzer Weihnachtsmarkt geöffnet: An den Samstagen kann man von 12 Uhr bis 21 Uhr und an den beiden Sonntagen von 12 Uhr bis 19 Uhr bummeln, Glühwein trinken, sich treffen und Musik hören. Die Händler laden auch zu zwei verkaufsoffenen Sonntagen in der Innenstadt ein, am 10. Dezember sogar mit Kreativmarkt.