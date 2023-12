An den Drahtseilen in der Kramerstraße sind derzeit Herrnhuter Sterne befestigt. Die Seile sind die Grundlage für die Kunstgasse.

Zeitz/MZ. - Ein Lichtkonzept soll Zeitz verändern. Und das nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit. Obwohl Sterne sehr wohl etwas damit zu tun haben. Auch mit der Kunstgasse, zu der sich die Kramerstraße nach und nach entwickeln soll. Ein Anfang ist gemacht. „Jetzt sind es die Sterne, künftig sollen dann ganz verschiedene Sachen an den Drahtseilen in der Kramerstraße hängen“, sagt Christin Baumert, Gründerin des Coworking-Spaces WoW an der Ecke Roßmarkt/Kramerstraße in Zeitz.