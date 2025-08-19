Der WAZV hat die Preise für Trink- und Abwasser erhöht – rückwirkend zum 1. Januar. Viele Einwohner fühlen sich überrumpelt und wehren sich mit Widersprüchen. Das sagt der Verband.

Der WAZV Saalkreis hat seinen Sitz in Gutenberg.

Gutenberg/MZ. - Viele Einwohner im Verbandsgebiet des WAZV Saalkreis fühlen sich überrumpelt: Erst im Mai stimmte der Verband über neue Gebühren für Trink-, Schmutz-, und Niederschlagswasser ab, im Juli wurde die Entscheidung offiziell im Amtsblatt veröffentlicht – und nun gilt die deutliche Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar. Seitdem brodelt es in der Region. In sozialen Medien machen Betroffene ihrem Ärger Luft, teilen ihre eingereichten Widersprüche und versuchten, eine Sammelklage vorzubereiten.