Für den Sternenzauber sollen noch mehr Herrnhuter Sterne sorgen. Darum kümmern sich Ines Enzmann und Christin Baumert für den Stadtmarketingverein. Was jetzt schon leuchtet.

So wird Zeitz die Stadt im Lichterglanz

Zeitz/MZ. - Eine Zeichnung gibt es schon, wie es in der Zeitzer Fußgängerzone aussehen soll, wenn die Herrnhuter Sterne ihren Platz an den Laternen finden. Außerdem sollen die Bäume am Roßmarkt Lichterketten bekommen und... Ines Enzmann und Christin Baumert haben genügend Ideen, um „Zeitz im Lichterglanz und Sternenmeer“ zu schaffen.