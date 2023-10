Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Texas/MZ. - Lucas Hehring lässt gern mal seine Muskeln spielen. Und das hat der Vollblutsportler jetzt vor Wertungsrichtern und Publikum in Texas getan. Bei seinem ersten Amateur-Wettkampf in Texas gewann der Zeitzer die RGV Classic in der Kategorie Classic Physique. „Das war schon ein grandioser Wettkampf und die ganze Show, einfach unbeschreiblich“, erzählt der 21-jährige Zeitzer nach seiner Rückkehr in die Heimatstadt. „Ich habe zwar alles gegeben, aber nicht mit einem Sieg gerechnet.“