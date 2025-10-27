weather regenschauer
Zeitz
Großinvestition für Strukturwandel in Zeitz Wie aus Rübenschnitzel Bio-Energie für die Zeitzer Zuckerfabrik gewonnen werden soll

Industrielle Revolution im Chemiepark: Erster Spatenstich für ein neues Werk der Südzucker-Gruppe. Aus Rübenschnitzeln soll Bioenergie für die Zeitzer Zuckerfabrik gewonnen werden. Welche Weichen dafür gestellt wurden.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 28.10.2025, 09:04
An die Spaten fertig los: Am Montag fand im Chemie- und Industriepark Zeitz der erste Spatenstich für eine innovative Biogasanlage statt. Foto: René Weimer

Alttröglitz/MZ. - Etwa 40 Meter hoch ragt bereits der erste stählerne Tank auf dem Gelände des neuen Werks der Südzucker-Gruppe in die Höhe. Daneben steht ein kleinerer. Diese Fermenter im Chemie- und Industriepark Zeitz gehören zum neuen Bio-Energy-Hub der Südzucker-Gruppe.