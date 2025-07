Energieminister Armin Willingmann (2. von links) besuchte am Dienstagnachmittag Südzucker Zeitz.

Zeitz/MZ. - „Es gibt kein zurück. Die Zeitzer Zuckerfabrik möchte in Zukunft klimaneutral produzieren“, sagt Michael Gomoll, Projektingenieur bei der Südzucker-Gruppe und seit 2018 in Zeitz. Nur zehn bis zwölf Kilometer von Zeitz entfernt befindet sich der Braunkohlentagebau Profen und theoretisch könne Südzucker noch bis 2030 oder 2035 seine Kesselhäuser mit Braunkohle betreiben. Doch gemeinsam mit Mibrag habe man sich auf einen deutlich früheren Wechsel auf Erdgas geeinigt. Darüber berichtet der Projektingenieur dem Energieminister Armin Willingmann (SPD), der am Dienstagnachmittag bei seiner Sommertour die Zuckerfabrik besuchte.