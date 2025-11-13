Bei Angelika Krug laufen die Fäden der Spendenaktion Weihnachten im Schuhkarton zusammen. Auch ihr Mann hilft mit. Was sie motiviert.

Zeitz/MZ. - Noch bis Montag kann man Päckchen für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton in Zeitz packen. Seit die Annahmewoche am 10. November gestartet ist, sind aber schon einige liebevoll dekorierte Kartons in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Zeitz eingegangen. Dort kümmert sich Sammelstellenleiterin, Koordinatorin, Organisatorin – kurz Herz und Seele der Aktion – Angelika Krug mit ihren ehrenamtlichen Helfern um die Geschenke für Kinder, für die es sonst keine Weihnachtsfreude gäbe.