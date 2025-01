Offenbar in der Nacht zum Gedenktag an die Opfer des Holocaust gab es in Zeitz einen Angriff auf Gedenksteine im Straßenpflaster.

Zeitz/MZ. - Erneuter Anschlag auf Stolpersteine in Zeitz. Nachdem im Oktober vergangenen Jahres in der Stadt alle zehn verlegten Stolpersteine gestohlen worden waren, ist ein Teil der Ende November neu verlegten Gedenksteine jetzt beschädigt worden. Wie die Initiative Stolpersteine Zeitz am Montag mitteilte, sind acht Steine „teilweise ausgeglüht“ worden. Das heißt, sie haben durch starkes Erhitzen Verfärbungen bekommen. Die Tat ist in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust, der am 27. Januar begangen wird, geschehen. Noch am Sonnabend habe die Initiative die Stolpersteine geputzt.

Ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis bestätigte, dass in der Kramerstraße in Zeitz zwei Stolpersteine offensichtlich durch Hitze beschädigt worden seien. Bei anderen seien Verunreinigungen zu erkennen. Sie seien nicht eindeutig auf Hitzeeinwirkung zurückzuführen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Die Stolpersteine in der Kramerstraße seien noch in der Nacht zum Montag gegen zwei Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Da seien sie unbeschädigt gewesen. Eine Spur zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Das Verfahren bezüglich der im Oktober gestohlenen Stolpersteine ist nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Halle eingestellt worden. Trotz umfangreicher Ermittlungen seien keine Spuren zu Tätern entdeckt worden, sagte ein Sprecher auf Anfrage.