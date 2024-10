Unbekannte haben in Zeitz alle zehn Stolpersteine, die an jüdische Mitbürger erinnerten, gestohlen. Das hat Entsetzen zur Folge, aber auch Widerstand. Welche Unterstützung für neue Steine jetzt möglich ist.

Zeitz/MZ. - „Wer macht so etwas?“ Sabine Heinze steht Dienstagmorgen fassungslos am Roßmarkt in Zeitz und schaut auf herausgerissene Pflastersteine und Löcher vor dem Haus Nummer 6. Die Stolpersteine, die dort verlegt waren, sind weg. „Diese Stolpersteine sind eine Erinnerung an die Juden, die mit uns in Zeitz gelebt haben, die deportiert und ermordet wurden. Sie sind ein Vermächtnis, ein Versprechen. Ich begreife nicht, wie sich jemand daran zu schaffen machen kann“, so Sabine Heinze.