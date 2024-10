Zeitz/MZ/DPA. - In Zeitz sind alle Stolpersteine aus Gehwegen und Plätzen herausgerissen worden. Die Straftat, so bestätigte am Dienstagmorgen Stadtsprecher Lars Werner, ist am Montag, 7. Oktober, festgestellt worden. Am Montag hatte sich der Tag des Hamas-Überfalls auf Israel zum ersten Mal gejährt. Gestohlen wurden laut Stadt insgesamt zehn Stolpersteine. Sie befanden sich unter anderem in der Kramerstraße, auf dem Roßmarkt und in der Leipziger Straße. Wann die Stolpersteine gestohlen worden sind, ist noch unklar. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wie hier am Neumarkt 12 sind in der Zeitzer Innenstadt die Stolpersteine, die an die Zeitzer Opfer der Naziherrschaft erinnern, gestohlen worden. Der Stein erinnerte an Auguste Lewy geb. Hesse. (Foto: Angelika Andräs)

Stolpersteine sind etwa pflastersteingroße Gedenktafeln, die im Boden verlegt werden. Sie erinnern an jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Sie werden an den letzten Wohnorten der Menschen angebracht und tragen die Namen der Opfer als Inschrift.

Um die Suche nach den Tätern zu unterstützen, hat Sebastian Striegel 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt, und zwar für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter und zur Rückgabe der gestohlenen Stolpersteine führen. Striegel ist Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen und in dieser Funktion auch für Zeitz tätig. Er sagt: „Antisemitismus grassiert in unserer Gesellschaft. Und weder lebende noch tote Jüdinnen und Juden sind vor ihm sicher. Ich will diesem erschütternden Befund etwas Konkretes entgegensetzen.“

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei über die Telefonnummer 03443/28 22 93 entgegen.