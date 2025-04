Fünf Jahre nach Corona „Hatten Besucherverlust ohne Ende“ - Wie sich der Handel im Rathaus-Center Dessau von der Pandemie erholt hat

Nirgendwo in der Doppelstadt lässt sich so gut shoppen wie im Rathaus-Center Dessau. In der Coronapandemie war das allerdings nur mit massiven Einschränkungen möglich. Ein Rückblick.