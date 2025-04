Hohenmölsen - Mit Hilfe einer Videoüberwachung will die Stadt Hohenmölsen das Parkhaus in der Badergasse besser vor Vandalismus schützen. Wie Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstagabend informiert hat, ist die neue Sicherheitstechnik am Vortag abgenommen worden und damit einsatzbereit.

