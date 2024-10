Nachdem vor etwa zwei Wochen zehn Stolpersteine in Zeitz gestohlen worden waren, werden vorerst Nachbildungen der Originale in Zeitz verlegt. Ein Spaziergang zu den Orten des Diebstahls beginnt an diesem Sonnabend, 10 Uhr.

Zeitz/MZ. - Am Montag werden sie gesetzt: Zehn spezielle Stolpersteine haben Zwölftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz per 3D-Drucker hergestellt, und am Montagvormittag sollen die ersten davon im Stadtzentrum von Zeitz verlegt werden. Sie sind ein vorübergehender Ersatz für jene Steine, die vor etwa zwei Wochen gestohlen worden sind.

„In den Herbstferien haben wir vom Diebstahl der Stolpersteine erfahren. Die Empörung unserer Schüler war sehr groß, und der Geschichtskurs der 12. Klasse wollte unbedingt etwas dagegen tun“, sagt Lehrer Jens Ziemkendorf. So entstand die Idee, die Stolpersteine mittels eines 3D-Druckers nachzumachen. „In der Schule verfügen wir über die notwendige Technik dafür, und machbar ist das auch“, so der Geschichtslehrer weiter. Gemeinsam mit Oberstufenkoordinator Mathias Hiltmann wurde das Vorhaben umgesetzt, und fertig sind zehn Stolpersteine. „Sie sind weiß und bestehen aus Kunststoff“, fährt Ziemkendorf fort. Am Montag sollen die ersten Exemplare auf dem Roßmarkt eingebaut werden. „Sie sind ein Zeichen unseres Mitgefühls und der großen Anteilnahme unserer Schüler. Sie sind aber auch als Lücke im Pflaster, als Mahnung an die unglaubliche Tat, deutlich sichtbar“, sagt der Geschichtslehrer. Für das Vorhaben gab es Absprachen und Genehmigungen von der Stadt.

Vermutlich in der Nacht zum 7. Oktober waren die Originalsteine von bislang Unbekannten entwendet worden. Am Nachmittag des 7. Oktobers wurde das Fehlen der markanten Stolpersteine bemerkt. Aber eine sichere Aussage, wann sie zuletzt wahrgenommen wurden, gibt es nicht. 3.000 Euro Belohnung sind inzwischen für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Stolpersteine erinnern zum Beispiel an jüdische Mitmenschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und getötet wurden.

Inzwischen gab es eine riesige Anteilnahme aus nah und fern. Rund 50.000 Euro wurden bislang von rund 1.000 Bürgern und Institutionen auf ein vom Burgenlandkreis eröffnetes Spendenkonto für das Ersetzen der Stolpersteine überwiesen. Originale Stolpersteine werden spätestens im November neu verlegt.

An diesem Samstag, 19. Oktober, lädt die Initiative Stolpersteine Zeitz zu einem Rundgang zu jenen Orten in Zeitz ein, an denen die Stolpersteine gestohlen wurden. Beginn: 10 Uhr auf dem Roßmarkt.