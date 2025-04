Auf dem Parkplatz in der Zeitzer Stephansstraße hat am Samstagvormittag das traditionelle Oldtimertreffen des Vereins Oldtimerfreunde Zeitz begonnen.

Historische Fahrzeuge glänzen an der Moritzburg in Zeitz

Auf dem Großparkplatz in der Zeitzer Stephansstraße hat das traditionelle Oldtimertreffen am Samstagvormittag begonnen.

Zeitz/MZ - Polierter Chrom, strahlender Lack: Bei blauem Himmel und Sonnenschein ist am Samstagvormittag das traditionelle Oldtimertreffen des Vereins Zeitzer Oldtimerfreunde gestartet. Auf dem großen Parkplatz in der Stephansstraße, gleich gegenüber dem Schlosspark Moritzburg, waren gegen 11 Uhr schon rund 100 Fahrzeuge – vom Vorkriegsmodell bis zum Klassiker der Nachkriegszeit - aufgereiht und bereit, von den Besuchern des Treffens begutachtet zu werden.

Der Trabi darf bei Oldtimertreffen nicht fehlen. (Foto: Torsten Gerbank)

Zu den Highlights am Vormittag gehörten ein Opel P4 und ein Mercedes 1703. Insgesamt rechneten die Veranstalter zu diesem Zeitpunkt mit rund 200 Oldtimern, die am Nachmittag gezeigt werden können. Viele der Teilnehmer reisen aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern an.

Oldtimertreffen in Zeitz kann Samstag und Sonntag besucht werden

Das Treffen dauert bis Sonntag, Am Samstag (26. April) ist das Schaugelände bis 18 Uhr geöffnet. Sonntag öffnet es um 9 Uhr. Ein Höhepunkt des Treffens ist eine Ausfahrt, die Sonntag gegen 14 Uhr beginnt. Ab 13 Uhr beginnt die Aufstellung für die etwa 40 Kilometer lange Fahrt durch die Region Zeitz. Sie führt unter anderem nach Großosida, Haynsburg, Breitenbach, Nedissen, Wildenborn, Kayna, Würchwitz, Loitsch, Sprossen, Gleina und zurück nach Zeitz. Der Weg durch die Stadt führt dann über Gleinaer Straße, Kleefeldplatz, Virchowstraße und Röntgenstraße wieder zum Ausstellungsgelände. Dort ist die Ausfahrt gegen 16 Uhr beendet.