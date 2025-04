Stadtbad in Zörbig: Eintritt wird teurer, Attraktivität steigt aber auch

Das Stadtbad in Zörbig ist derzeit Großbaustelle. Das Schwimmerbecken wird komplett erneuert.

Zörbig/MZ. - Noch ist das Zörbiger Stadtbad eine Großbaustelle und wird mit Millionenaufwand fit für die Zukunft gemacht. In der Stadt wird dennoch bereits nach vorn geschaut auf die Zeit, wenn wieder ungetrübte Badefreuden möglich sein sollen. Läuft alles nach Plan, wird das noch in diesem Sommer sein, so Bürgermeister Matthias Egert (CDU).