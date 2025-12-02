Tonnenweise Tomaten, Paprika und Erdbeeren haben die Wittenberger Gewächshäuser 2025 wieder produziert. Wie die Bilanz für 2025 ausfällt.

Die alten Pflanzen sind draußen und werden kompostiert, in Kürze kommen die neuen: Kevin van IJperen in einem der Gewächshäuser.

Wittenberg/MZ. - Die Ernte ist für dieses Jahr beendet, der Werksverkauf geschlossen, in den riesigen Gewächshäusern am westlichen Rand der Stadt ist das satte Grün, sind die vielen Pflanzen inzwischen verschwunden. Gegenwärtig wird dort gereinigt, desinfiziert, es geht um die Vorbereitungen dafür, dass auch im nächsten Jahr Tomaten, Paprika und Erdbeeren im großen Stil wachsen.