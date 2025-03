Wittenberg/MZ. - Vielerorts beginnt gegenwärtig die Saison, so auch bei Wittenberg Gemüse. Die Ernte in den riesigen Gewächshäusern am Westrand der Stadt ist angelaufen, bereits seit Anfang der Woche werden Tomaten und Erdbeeren gepflückt, seit diesem Donnerstag wird der Handel beliefert. Der beliebte Werksverkauf lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten.

