Wittenberg/MZ. - Der Aufsteller titelt „Die Ta(x)perten“, darunter steht zu lesen: „Stell Dir vor, die Zukunft wird großartig und Du bist ein Teil davon.“ Am Freitag steht das Banner, auf dem für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Finanzverwaltung in Sachsen-Anhalt geworben wird, in einem Unterrichtsraum der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg. Schon am Vortag hatten zwei Vertreterinnen des örtlichen Finanzamtes begonnen, Zehntklässler in die Welt der Steuern einzuführen. An diesem 19. Januar haben sie Verstärkung aus Magdeburg bekommen: Für gut 45 Minuten ist Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) vor Ort.