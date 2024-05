Bad Lauchstädt, Albersroda, Beuna/MZ. - Pfingsten ist für die einen ein langes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen. Andere nehmen dafür jede Menge Anstrengung auf sich und opfern viel Freizeit. Die Rede ist von den Mitgliedern der Pfingstvereine. Im südlichen Saalekreis gibt es noch zahlreiche davon. Sie bewahren teils viele Jahrzehnte dörfliche Tradition.

Für die meisten begannen die Vorbereitungen bereits lange vorher, in Albersroda ging es etwa schon am Mittwoch los, am Donnerstag stand dann etwa allerorts das Maienschlagen an, und Freitag ging es mit dem Austragen der Maien weiter.

Das ausfahren der Maien in Bündorf (Foto: Diana Dünschel)

Dazu stellten die Vereine und viele Ehrenamtliche Programme im Festzelt bei Speis und Trank auf die Beine. Auch Umzüge oder das Eierbetteln gab es vielerorts im Saalekreis.

Ein Pfingstfest mit langer Tradition gibt es in Albersroda im Weida-Land (Foto: Anne Nicolay-Guckland)

Doch nicht nur die Pfingstburschen schoben „Sonderschichten“. Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren sicherten die Umzüge ab. Reitvereine stellten Ross, Reiter und Kutschen bereit. Die Frauen der Pfingstburschen buken leckere Kuchen. Und in Bad Lauchstädt stellte sich Pfarrer Andreas Börner den Wecker, um in aller Herrgottsfrühe einen Sonder-Gottesdienst für die Schottereyer Pfingstburschen zu halten.

Die Bischofsburg in Burgliebenau zu Pfingstmontag: Zum Tag der offenen Schlösser zeigten die Fechter vom SV Rabe Merseburg ihr Können. (Foto: Diana Dünschel)

Doch nicht nur Pfingsten wurde am langen Wochenende im Saalekreis begangen. Zum Tag der offenen Schlösser konnte etwa die Bischofsburg in Burgliebenau besucht werden, außerdem öffnete zum Deutschen Mühlentag etwa die Mühle in Spergau.