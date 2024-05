Die Bernburger Immobilienunternehmer Thomas Duscha und Christoph Römling übernehmen in Aschersleben „Hering & Partner“. Wie sie den Immobilienmarkt in Aschersleben bewerten.

Aschersleben/MZ - „Der Uwe weiß es, frag ihn mal!“ Mit Uwe ist Uwe Hering gemeint, der schon seit mehr als 30 Jahren als Immobilienberater in Aschersleben tätig ist und sein Büro in der Straße Über den Steinen hat. Eigentlich ist er bereits Rentner, doch „es kribbelt noch in den Fingern und ich habe so viele Kontakte und Anfragen – nein, so ganz aufhören möchte ich noch nicht“, sagt er und geht dann schnell ans Telefon, das schon wieder klingelt.