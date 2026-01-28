Ein 25-jährige Wittenberger arbeitet an seinem ersten Solo-Projekt, das Musik und Video zu einer gemeinsamen Erzählung verbindet.

Was Worte oft nicht können: Ein junger Musiker findet seinen eigenen Metal-Sound

Die Gitarre begleitet Marvin Nandzik aus Wittenberg seit etwa zehn Jahren.

Wittenberg/MZ. - Marvin Nandzik ist 25 Jahre alt, arbeitet als Lagerist – und lebt für die Musik. Seit seiner Jugend begleitet ihn Metal. Heute arbeitet er an einem Solo-Debüt, das Musik und Video zu einer gemeinsamen Erzählung verbinden soll. Sein Weg ist geprägt von Ausdauer, Rückschlägen und dem festen Wunsch, musikalisch seinen eigenen Ausdruck zu finden.