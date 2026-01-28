In einem auf abenteuerliche Weise verschickten Video im Stil eines Karnevalsschlagers wird der Allstedter Gesellenverein verächtlich gemacht. Der wehrt sich. Was hinter dem Angriff stecken könnte.

Schmähvideo aus dem Hinterhalt gegen Allstedter Gesellenverein - Polizei ermittelt

Der Fastnachtsumzug des Allstedter Gesellenvereins - hier im Jahr 2020 - zieht stets viele Schaulustige an.

Allstedt/MZ. - Die Bilder sind lustig und bunt - Luftschlangen, Konfetti, Menschen in Kostümen, ein schwungvoller Karnevalstanz. Doch der Text des Faschingsschlagers, der das Filmchen untermalt, ist bitterböse. In fröhlichen Versen, die unter der Gürtellinie rangieren, wird der Allstedter Gesellenverein (AGV) als miese Truppe dargestellt, in die man lieber gar nicht erst eintritt.