Anonyme Urheber Schmähvideo aus dem Hinterhalt gegen Allstedter Gesellenverein - Polizei ermittelt
In einem auf abenteuerliche Weise verschickten Video im Stil eines Karnevalsschlagers wird der Allstedter Gesellenverein verächtlich gemacht. Der wehrt sich. Was hinter dem Angriff stecken könnte.
Aktualisiert: 28.01.2026, 12:40
Allstedt/MZ. - Die Bilder sind lustig und bunt - Luftschlangen, Konfetti, Menschen in Kostümen, ein schwungvoller Karnevalstanz. Doch der Text des Faschingsschlagers, der das Filmchen untermalt, ist bitterböse. In fröhlichen Versen, die unter der Gürtellinie rangieren, wird der Allstedter Gesellenverein (AGV) als miese Truppe dargestellt, in die man lieber gar nicht erst eintritt.