  4. Anonyme Urheber: Schmähvideo aus dem Hinterhalt gegen Allstedter Gesellenverein - Polizei ermittelt

In einem auf abenteuerliche Weise verschickten Video im Stil eines Karnevalsschlagers wird der Allstedter Gesellenverein verächtlich gemacht. Der wehrt sich. Was hinter dem Angriff stecken könnte.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 28.01.2026, 12:40
Der Fastnachtsumzug des Allstedter Gesellenvereins - hier im Jahr 2020 - zieht stets viele Schaulustige an.
Der Fastnachtsumzug des Allstedter Gesellenvereins - hier im Jahr 2020 - zieht stets viele Schaulustige an. Foto: Jürgen Lukaschek

Allstedt/MZ. - Die Bilder sind lustig und bunt - Luftschlangen, Konfetti, Menschen in Kostümen, ein schwungvoller Karnevalstanz. Doch der Text des Faschingsschlagers, der das Filmchen untermalt, ist bitterböse. In fröhlichen Versen, die unter der Gürtellinie rangieren, wird der Allstedter Gesellenverein (AGV) als miese Truppe dargestellt, in die man lieber gar nicht erst eintritt.