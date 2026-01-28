Nach Schnee und Eis zu Wochenbeginn gibt es beim Streusalz in Aschersleben einen Engpass. Welche Produkte ebenfalls gefragt sind und mit welchen Ideen die Ascherslebener Abhilfe schaffen.

Winter sorgt für Engpässe: Streusalz und Schlitten in Aschersleben teilweise ausverkauft

Streusalz ist bei Winterwetter in vielen Märkten begehrt und teilweise ausverkauft.

Aschersleben/MZ - Der Winter hat sich gleich zu Beginn der Woche vielerorts in Deutschland noch einmal von seiner frostigen Seite gezeigt. So hat Tief „Leonie“ auch in Aschersleben für Schnee und Glätte auf den Straßen gesorgt – und für manch leeres Einkaufsregal. Zumindest, wenn es um Produkte zur Abstumpfung verschneiter Wege geht.