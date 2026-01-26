weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Niederschläge sorgen für Glatteis: Erst Nieselregen, dann Eis und Schnee: Etliche Glätteunfälle in und um Aschersleben

Seit dem Sonntagabend sorgten Nieselregen und Schnee für gefährliche Glätte. Obwohl der Winterdienst pausenlos im Einsatz war, kam es zu etlichen Unfällen.

Von Regine Lotzmann 26.01.2026, 15:30
Aschersleben ist im Schnee versunken – zumindest das Modell der Innenstadt auf dem Holzmarkt. Nur die Stephanikirche ragt noch tapfer aus der weißen Pracht.
Aschersleben ist im Schnee versunken – zumindest das Modell der Innenstadt auf dem Holzmarkt. Nur die Stephanikirche ragt noch tapfer aus der weißen Pracht. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/Seeland/MZ - Der Deutsche Wetterdienst hatte frühzeitig gewarnt: Sprühregen und Neuschnee würden zum Sonntagabend und zum Wochenstart bei Temperaturen um null Grad die Straßen gefährlich glatt machen. So zählte die Polizei des Reviers Salzland bis zum frühen Montagnachmittag mehr als 20 Unfälle in ihrem Bereich.