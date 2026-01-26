Niederschläge sorgen für Glatteis Erst Nieselregen, dann Eis und Schnee: Etliche Glätteunfälle in und um Aschersleben
Seit dem Sonntagabend sorgten Nieselregen und Schnee für gefährliche Glätte. Obwohl der Winterdienst pausenlos im Einsatz war, kam es zu etlichen Unfällen.
26.01.2026, 15:30
Aschersleben/Seeland/MZ - Der Deutsche Wetterdienst hatte frühzeitig gewarnt: Sprühregen und Neuschnee würden zum Sonntagabend und zum Wochenstart bei Temperaturen um null Grad die Straßen gefährlich glatt machen. So zählte die Polizei des Reviers Salzland bis zum frühen Montagnachmittag mehr als 20 Unfälle in ihrem Bereich.