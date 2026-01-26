Seit dem Sonntagabend sorgten Nieselregen und Schnee für gefährliche Glätte. Obwohl der Winterdienst pausenlos im Einsatz war, kam es zu etlichen Unfällen.

Erst Nieselregen, dann Eis und Schnee: Etliche Glätteunfälle in und um Aschersleben

Aschersleben ist im Schnee versunken – zumindest das Modell der Innenstadt auf dem Holzmarkt. Nur die Stephanikirche ragt noch tapfer aus der weißen Pracht.

Aschersleben/Seeland/MZ - Der Deutsche Wetterdienst hatte frühzeitig gewarnt: Sprühregen und Neuschnee würden zum Sonntagabend und zum Wochenstart bei Temperaturen um null Grad die Straßen gefährlich glatt machen. So zählte die Polizei des Reviers Salzland bis zum frühen Montagnachmittag mehr als 20 Unfälle in ihrem Bereich.